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Зеленський підтримує подвійне
громадянство, але нині це...

Зеленський підтримує подвійне громадянство, але нині це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:35

Зеленський підтримує подвійне громадянство, але нині це...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підтримує запровадження подвійного громадянства для українців, які живуть за межами України, хоча нині це складне питання.

Дивися повний текст Зеленський підтримує подвійне громадянство, але нині це «складне питання».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:35

так, складне питання
5kopiyok
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