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Справу про заволодіння $20
млн державного «Ощадбанку»...

Справу про заволодіння $20 млн державного «Ощадбанку»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:00

Справу про заволодіння $20 млн державного «Ощадбанку»...

Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду обвинувальний акт стосовно 12 осіб у справі заволодіння $20 млн державного «Ощадбанку».

Дивися повний текст Справу про заволодіння $20 млн державного «Ощадбанку» передали до суду.
R2
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То ці збитки фіксуються у гривнях чи у доларах?
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:05

  0mage0 написав:То ці збитки фіксуються у гривнях чи у доларах?

отримали в держбанку $20 млн кредиту (160 млн грн в еквіваленті на момент вчинення злочину)
_hunter
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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