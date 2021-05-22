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Справу про заволодіння $20 млн державного «Ощадбанку»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:00
Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду обвинувальний акт стосовно 12 осіб у справі заволодіння $20 млн державного «Ощадбанку».
Дивися повний текст Справу про заволодіння $20 млн державного «Ощадбанку» передали до суду
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:00
То ці збитки фіксуються у гривнях чи у доларах?
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:05
0mage0 написав:
То ці збитки фіксуються у гривнях чи у доларах?
отримали в держбанку $20 млн кредиту (160 млн грн в еквіваленті на момент вчинення злочину)
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Ірина_, Модератор
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