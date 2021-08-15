Він заявив, що нікому не рекомендував би інвестувати в цю сферу. За його словами, криптоактиви в кінцевому підсумку впадуть до нуля.
Дивися повний текст Мільярдер заявив, коли криптовалюти виявляться непотрібними.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 08:08
Мільярдер заявив, коли криптовалюти виявляться непотрібними
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мільярдер заявив, коли криптовалюти виявляться непотрібними.
Додано: Суб 04 вер, 2021 08:56
це він так каже, бо зрозумів, що якщо вклав би мільярд колись, то мав би трильони... а тепер "вона обідєлась" і накидує на вентилятор... в мене було колись 30 BTC та я не переймаюся через це... і була потенційна ферма 25+ відеокарт у 2010-му використана в іншому проекті... нема чого жалітися, це життя - Quit and Load previous Save тут не працює
Додано: Суб 04 вер, 2021 09:39
трильйони
які ж ці мммщики дурні.
Додано: Суб 04 вер, 2021 10:35
Re: Мільярдер заявив, коли криптовалюти виявляться непотрібн
Интересно чего у мамкиных майнеров так подгорает от слов человека который понимает в деньгах?
Додано: Суб 04 вер, 2021 21:42
BIGor, человек всё правильно говорит. Только почему-то не рискует добавить, что фиатные валюты с тех пор, как их перестали из чего-то ценного делать - это ещё хуже: такой же запас ничего, только не ограниченный. Почему бы ему об этом молчать?
Додано: Нед 05 вер, 2021 00:46
"если спрос будет больше, чем ограниченное предложение, цена будет расти. Но если спрос упадет, цена упадет." цитаты выликих людей))
от себя могу добавить, что покупать надо когда дешево, а продавать когда дорого)
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