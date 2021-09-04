Україна планує впровадити міжнародний Стандарт автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки в податкових цілях.
Дивися повний текст Україна планує покращити контроль за ухиленням від податків.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 18:11
Україна планує покращити контроль за ухиленням від податків
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Дивися повний текст Україна планує покращити контроль за ухиленням від податків.
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