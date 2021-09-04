RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна планує покращити контроль
за ухиленням від податків

Україна планує покращити контроль за ухиленням від податків
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 18:11

Україна планує покращити контроль за ухиленням від податків

Пропонуємо до обговорення:
Україна планує впровадити міжнародний Стандарт автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки в податкових цілях.

Дивися повний текст Україна планує покращити контроль за ухиленням від податків.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95257
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 18:11

Как говорил Остап Бендер, "значит, будут грабить".
asdasd
 
Повідомлень: 219
З нами з: 22.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нацполіція отримає право на габаритно-ваговий контроль...
R2 » Пон 06 вер, 2021 18:29
1 1
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 18:29
sena_2008atp
Мінцифри планує створити фонд для інвестицій у ІТ-проєкти
R2 » Пон 06 вер, 2021 10:02
1 56
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 10:02
Igorten
Скільки податків протягом 2021 року сплатили українські...
R2 » Суб 04 вер, 2021 06:14
2 191
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 вер, 2021 06:39
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Некролог (3)
06.09.2021 19:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.