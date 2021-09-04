Інвестувати в нерухомість можна навіть без значного капіталу.
Дивися повний текст Нерухомість в іпотеку: скільки можна заробити на оренді.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 21:11
Нерухомість в іпотеку: скільки можна заробити на оренді
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нерухомість в іпотеку: скільки можна заробити на оренді.
Додано: Пон 06 вер, 2021 21:11
Важно! Стоит отметить, что нельзя сдавать ипотечную недвижимость в аренду без согласия банка, а банки в большинстве случаев такого согласия не дают. (с) Но банк то может об этом и не знать ))
Додано: Пон 06 вер, 2021 22:03
А є якийсь юридичний механізм проти таких розумників? Сусіди, мабуть, у захваті, що кількість квартир помножилася на 2-3, відповідно, кількість мешканців помножилася на 1.5-2, а з цим і кількість шуму, завантаженість ліфтів, не кажучи вже про кухні/санвузли над сусідськими спальнями. Проєкт будинку не просто так розроблявся на певну кількість квартир. Це однозначно понижує клас нерухомості.
Додано: Пон 06 вер, 2021 22:10
Re: Нерухомість в іпотеку: скільки можна заробити на оренді
с ума посходили со своей арендой... с каждого утюга только и слышно об "инвестициях в бетон и для аренды".
как там в этих новобудовах со сплошными арендаторами обычным людям живется - хз.
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