|
|
|
Finance.ua: Как унаследовать депозиты, ценные бумаги и...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 09 вер, 2021 09:27
Пропонуємо до обговорення:
Разбираемся в нюансах
На днях украинцев ошарашило очередное намерение чиновников. На этот раз с инициативой выступили в Минсоцполитики, предложив внести изменения в законодательство и взимать из наследников имущества умерших граждан расходы на содержание последних, которые понесло государство. То, что инициатива противоречит Конституции и Гражданскому кодексу, ее авторов не смутило.
Дивися повний текст Как унаследовать депозиты, ценные бумаги и другие финансовые активы
-
D2
-
-
- Повідомлень: 131
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 вер, 2021 09:27
Спасибо, а где информация про ценные бумаги и другие финансовые активы? Это было заявлено в заголовке.
-
250cats
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 09.09.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 вер, 2021 10:17
250cats
Усю інформацію по активах можна й потрібно отримувати через нотаріуса. Спадщина отримується за принципом: усе або нічого
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5818
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 422 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|6
|9372
|
|
|7
|368
|
|
|7
|13318
|
|