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Finance.ua: Как унаследовать
депозиты, ценные бумаги и...

Finance.ua: Как унаследовать депозиты, ценные бумаги и...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 09:27

Finance.ua: Как унаследовать депозиты, ценные бумаги и...

Пропонуємо до обговорення:
Разбираемся в нюансах
На днях украинцев ошарашило очередное намерение чиновников. На этот раз с инициативой выступили в Минсоцполитики, предложив внести изменения в законодательство и взимать из наследников имущества умерших граждан расходы на содержание последних, которые понесло государство. То, что инициатива противоречит Конституции и Гражданскому кодексу, ее авторов не смутило.

Дивися повний текст Как унаследовать депозиты, ценные бумаги и другие финансовые активы
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 09:27

Спасибо, а где информация про ценные бумаги и другие финансовые активы? Это было заявлено в заголовке.
250cats
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 10:17

250cats
Усю інформацію по активах можна й потрібно отримувати через нотаріуса. Спадщина отримується за принципом: усе або нічого
Модератор
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