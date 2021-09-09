Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №4668
Дивися повний текст Рада в першому читанні підтримала законопроект про щорічну індексацію пенсій.
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Додано: Чет 09 вер, 2021 21:55
Рада в першому читанні підтримала законопроект про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада в першому читанні підтримала законопроект про щорічну індексацію пенсій.
Додано: Чет 09 вер, 2021 21:55
держава індексує тим кому грошей не хватає.турбота про малозабезпечених-приємна річ
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