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Рада в першому читанні
підтримала законопроект про...

Рада в першому читанні підтримала законопроект про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 21:55

Рада в першому читанні підтримала законопроект про...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №4668

Дивися повний текст Рада в першому читанні підтримала законопроект про щорічну індексацію пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 21:55

держава індексує тим кому грошей не хватає.турбота про малозабезпечених-приємна річ
tolja3334
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Модератори: Ірина_, Модератор

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