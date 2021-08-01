Нещодавно Німеччина запропонувала Євросоюзу зобов’язати всіх виробників випускати патчі безпеки і запчастини до пристроїв протягом 7 років.
Дивися повний текст Xiaomi назвала смартфони з розширеною підтримкою.
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:11
Xiaomi назвала смартфони з розширеною підтримкою
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Дивися повний текст Xiaomi назвала смартфони з розширеною підтримкою.
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