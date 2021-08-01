RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Xiaomi назвала смартфони
з розширеною підтримкою

Xiaomi назвала смартфони з розширеною підтримкою
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:11

Xiaomi назвала смартфони з розширеною підтримкою

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно Німеччина запропонувала Євросоюзу зобов’язати всіх виробників випускати патчі безпеки і запчастини до пристроїв протягом 7 років.

Дивися повний текст Xiaomi назвала смартфони з розширеною підтримкою.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95309
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:11

4 года на флагманы? И всё...
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 110
З нами з: 17.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Xiaomi поверне гроші всім покупцям їхнього першого телефону
R2 » Суб 14 сер, 2021 23:01
1 299
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 сер, 2021 23:01
Ромасик
Столична влада назвала вартість будівництва метро на...
R2 » П'ят 13 сер, 2021 22:09
3 616
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 сер, 2021 20:24
mi_agapov
Huawei представив два флагманські смартфони з камерами Leica
R2 » Нед 01 сер, 2021 10:11
4 367
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 сер, 2021 10:44
alter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.