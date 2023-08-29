Авто в Україні

Українці перереєстрували вже 200 000 автомобілів у Дії. На вулиці кожен день бачу унікальні номери: DI IA, DI IT, їх можна отримати лише якщо купили авто через Дію.
Для автолюбителів, які продають машину не вперше і застали сервіс в офлайні, — перереєстрація в Дії на рівні магії. Онлайн прибрав бігунки, папери та черги. На весь процес йде декілька хвилин, тому встигнете купити або продати машину, поки випʼєте каву.
Завдяки Дії вам не треба перевіряти, чи все ок з машиною, адже застосунок не дасть продати авто, яке в розшуку або викрадено.