Авто в Україні

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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 23:07

  V2 написав:Найпопулярнішими моделями серед вживаних авто віком до 5 років стали:
___________________________________не підходить
🔸Tesla Model Y – 3231 автівка;_[b]зависока ціна
🔸Tesla Model 3 – 2885; ___________зависока ціна
🔸Hyundai Kona – 1635; [/b]________ціна+ розмір
🔸Nissan Rogue – 1622; _____________________________двс
🔸Mazda CX5 – 1598;_________________________________двс
🔸Volkswagen Tiguan – 1429;_________________________двс
🔸Volkswagen Golf – 1144;______[b]ціна+батарейка
🔸Nissan Leaf – 1078;__ліф1-батарейка, ліф2-ціна
🔸KIA Niro – 998; [/b]_____________гібрид
🔸Audi Q5 – 966. _Q2 замалий, етрон і інші ціна

https://biz.censor.net/n3516095

Виділені курсивом - або повністю електрокари, або мають електричну версію!
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:12

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

НБУ планує оновити вимоги до бази даних «автоцивілки»
Модератор
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 16:23

Михайло Федоров

Українці перереєстрували вже 200 000 автомобілів у Дії. На вулиці кожен день бачу унікальні номери: DI IA, DI IT, їх можна отримати лише якщо купили авто через Дію.

Для автолюбителів, які продають машину не вперше і застали сервіс в офлайні, — перереєстрація в Дії на рівні магії. Онлайн прибрав бігунки, папери та черги. На весь процес йде декілька хвилин, тому встигнете купити або продати машину, поки випʼєте каву.

Завдяки Дії вам не треба перевіряти, чи все ок з машиною, адже застосунок не дасть продати авто, яке в розшуку або викрадено.

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Ірина_
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