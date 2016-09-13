Безпечно купити готовий новобуд оплатою в касу і без нотаря?
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Чи безпечно купувати готовий новобуд оплатою в касу і без нотаріуса?
Будинок і квартира з номером вже є. Навіть оздоблений зовні. І навіть ліфт інколи їздить (але не завжди -- бо ніби-то бояться пошкоджень від "ремонтів квартир").
Але забудовник поводиться трохи дивно: 1) гроші хоче лише через касу -- і видає квитанцію (але тільки половина печатки є для завдатку -- бо відрив квитанції посеред тієї печатки); 2) договор "купівлі продажу нерухомого майна..." -- укладають у відділі продажів, без нотаріуса, та ще й реквізитів забудовника майже нема (лише назва, код ЄДРПОУ, продавець вручну записався, і печатки на кожній сторінці поставив).
Якщо раптом щось станеться -- то чи вистачить таких документів у поліції і судах!?
А ще дивно, що дуже багато назв у будівельника-продавця. От, у рекламі так: А в "договорі купівлі продажу нерухомого майна (квартири)" продавцем вже фігурує "Промвест-ІФ". І на нього ж таки купа документів (ксерокопій) була показана.
Bobua написав:Сайт якось надто складно працює... Як і вся держ.влада.
та не особо и сложно, скачиваете в приват24 ключи, в меню https://online.minjust.gov.ua/login выбираете приватбанк загружаете файл с ключами вводите пароль попадаете в личный кабинет, времени понадобится примерно минута.
дальше разберетесь ) бесплатно можно глянуть перечень объектов с адресами и номерами квартир висящих на одном инн. На мне есть всё что я купил с 2011г. а то что было приватизировано в 90х нету.
Кнопка "обрати об'єкт"? Так, вона працює. Але сам шлях до цієї кнопки надзвичайно гальмівний. Навіть запит по коду триває скажено довго. І постійно вилазить кнопка "сплатити"... Незвична винахідливість як для держ.структур. У вайбері все швидше. І дає той самий перелік. І ціни менші!
Для цього забудовника -- бачу у власності 8зем.ділянок. Під будинком -- вже передана навесні міському ЖЕО. Десь через місяць після реєстрації пошт.адреси.
Окремих квартир у власності (оформленій) забудовник, схоже, не має. Але якимось дивним чином володіє своїм новобудом і дорозпродує його без нотарів по типових договорах (і досі пише в майбутньому часі "Продавець зобов'язується передати у власність Покупця квартиру, яка буде створена ним у майбутньому"; ох і нехорожа ж граматика -- займенник завжди ж стосується попереднього іменника...)
Проконсультувався з юристом. Каже, що у Львові теж таке роблять. Мабуть, так їм вигідніше, аніж оформляти квартири на себе (нотаріусом?), а потім через нотаріусів продавати... “Дрогобицьке бюро правової допомоги” Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги | Дрогобицька Міська Рада" -- Ви круті й вселяєте віру в людство! Як і багато інших з покоління часів Незалежності -- медики, поліція, паспортисти... (біля Києва), що роблять щось добре, і ненавидять хабарі... Світ від цього здається світлішим, не таким вже й шахрайським, а там, колись, такі люди може навіть і про "день екологічного боргу" задумаються...
Отже, з таким способом купівлі все має бути добре. Хіба що... Квартира таки належить комусь іншому? І є сенс шукати про неї інфо за гроші на сайті мінюсту? Але є відчуття, що то будуть гроші на вітер. Форма замовлення інфо надто складна, напр.:: "тип будівлі -- будинок; тип будинку -- корпус або секція." А в договорі мова про "під'їзд"... Кількість комбінацій для запитів вже зашкалює... А забудовник показував оригінал тех.паспорта на квартиру й поле власників не було заповнене...
Bobua смотрите в техпаспорте указаны точные реквизиты квартиры или другого помещения, техпаспорта на подъезд и то что недостроено не выдаются. Фотографируете титульный лист техпаспорта и смотрите по реестру на ком зарегистрированы это и соседние помещения. Если квартиры проданы и право собственности на руках то вы с лёгкостью это установите таким сложным способом. Проще попросить застройщика показать хоть одну оформленную в собственность квартиру в вашем доме подъезде. К реестру есть доступ у всех они без проблем найдут оформленную квартиру и покажут вам вытяг. Странно что они это не предлагают сами, в доказательство что проблем с оформлением собственности у вас не будет.
Bobua написав:...А забудовник показував оригінал тех.паспорта на квартиру й поле власників не було заповнене...
Я не помиляюсь? Все, що Ви бачили - це "тех.паспорт на квартиру без вписаного власника"? І під це вам пропонують "вносьте в касу гроші, колись вам побудуємо квартиру під чесне слове, без нотаріально завіреного договору"? І в такій ситуації ви ще скупердяйничаєте зробити 10 запитів по 30 гривень до держ-реєстру, щоб знайти хоч щось?
Дуже-дуже хочеться купити квартиру? Чи дуже-дуже легко отримані гроші печуть руки?
vitaliian Таки спрацювало. Вніс дані як у техпаспорті – показало, що квартира нічийна. А для сусідської – вже був якийсь власник.
orest_garay Треба ж десь жити. Хоча, й справді... – може цікавіше було би поміленіалити? (подорожувати й винаймати житло). Але до того, мабуть таки, треба йти шляхом довгого, багаторічного мінімалізму...? Аби взагалі вже не мати обтяжуючих речей.
А квартира реально існує (див. заголовок теми). Чекати добудови не треба.
Ключі дали після оплати (і купи квитанцій). Заселився, приєднав розетку, освоююсь, пил згрібаю, дірки в підлозі засипаю... Думаю про всілякі будматеріали труби, крани... Чекаю, коли OpenDataBot у Viber повідомить про реєстрацію квартири. Розкрив таємницю верхнього замка -- при неповному прокручуванні його неможливо відкрити ззовні. Пречудове рішення. ОблЕнерго морозиться -- спитав у них як перейти на двозонність (вигідно було би опалюватись вночі саме електрикою -- це буде дешевша аніж газ), але вони ніби чогось (десь) ще не бачать... Сусіди масово щось роблять. Зд., неприродніми рівними поверхнями себе оточують. Дивно... Невже вони не тиснуть їм на психіку? Теплі підлоги, як я бачу, нині модні. Хоча мені незрозумілі ні ціна, ні технологія (при якій тепло слабо заізольовано від з.б. плит, а від власника -- товстою стяжкою і ще чорт зна чим...), ні логіка керування (коли все воно десь в кутку, замість бути під рукою – на батареї). Тут і справді дивно, що люди так завзято тратять на все те гроші...
Bobua поздравляю с покупкой. По полу самый бюджетный вариант толстый утеплитель и толстый линолеум сверху. Единственный минус всё тяжелое этот бутерброд продавливает, но не критично, не насквозь. Для утепления потолок неплохо зашить гипсокартоном. Это тоже относительно бюджетно, потом слой фольги а дальше что душа пожелает. Там где я зашил экономия тепла получилась существенная. До лета дом вряд-ли прогреется. Готовьтесь к большим расходам э/энергии (или что там у вас) на отопление.