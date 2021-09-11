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Українські банки збільшили
прибуток на 40% в порівнянні...

Українські банки збільшили прибуток на 40% в порівнянні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 19:26

Українські банки збільшили прибуток на 40% в порівнянні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє НБУ.

Дивися повний текст Українські банки збільшили прибуток на 40% в порівнянні з кризовим 2020 роком.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 19:26

могли бы в таком случае уже и подвинуться хоть немного по ставкам эквайринга и кредитов
ruslan42212
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Модератори: Ірина_, Модератор

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