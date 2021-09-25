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Після поділу ПриватБанку на «хороший» та «поганий» банки...
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Додано: Сер 29 вер, 2021 11:43
Пропонуємо до обговорення:
Ініціативи щодо можливого продажу ПриватБанку можна буде розглядати тільки після того, коли буде ухвалено рішення про його поділ на "хороший" та "поганий" банк – good and bad bank.
Дивися повний текст Після поділу ПриватБанку на «хороший» та «поганий» банки його можна продавати, — Гелетій
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R2
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:29
А кому продать плохой банк?
Или так и было задумано, хороший продать, деньги поделить.
А плохой оставить и всей страной платить?
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straponesa
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