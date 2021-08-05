Пенсійні кошти при накопичувальній системі можуть вкладати в банківські інструменти та цінні папери.
Дивися повний текст Накопичувальна пенсія: у регуляторі перелічили способи пенсійних вкладень.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:53
Накопичувальна пенсія: у регуляторі перелічили способи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Накопичувальна пенсія: у регуляторі перелічили способи пенсійних вкладень.
Додано: Сер 29 вер, 2021 15:53
Пенсионные средства при накопительной системе могут вкладывать в банковские инструменты и ценные бумаги.
Так і людина самотужки може це зробити. Питання лиш в надійності банківської системи і гривні. І в разі чого - надійності інструментів, які мають гарантувати ці рахунків. Поки що нічого надійнішого ніж однушка в центрі в нашій країні не придумали. На гречку з лососем вистачить). Це в тих в кого є що відкладати. А в тих що немає - від зміни системи нічого не змінеться. В Європі також живуть непогано ті в кого нерухомість є і не в іпотеці, а не ті що просто мають паспорт.
Додано: Сер 29 вер, 2021 17:45
Пенс на рупь в месяц не обеднеет. А кому-то хоть и небольшая, но радость.
Додано: Сер 29 вер, 2021 21:11
Re: Накопичувальна пенсія: у регуляторі перелічили способи..
80% не могут..большинство людей физически не способно отложить часть денег а тупо живет зарплата=зарплата, причем 20%+ умудряются еще и залезть в кредиты, а потом бегать и перередактировать их...причем кредиты не на лечение или там квартиру а тупо на тачку или новый айфон)). Тотальная финансовая неграмотность... Государству надо бы финансировать при открытии картсчета в банке любом банке курсы по финграмотности населения...телепрограммы рекламу вести как то так.. А тема на счет -> вкладення пенсійних коштів є ОВДП--- официально уровень инфляции в 2021 году 6,5%... к концу года будет суммарно еще больше.. депозит в пролете даже инфляцию не покроет.. ОВДП реально тоже .. а если что то типа форс мажора с резким скачком доллара как 2014 год например то вообще пролет.. только драгметаллы.. хотя и промышленные металлы как вариант.. та же медь растет в цене, литий...
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