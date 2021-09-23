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Без трудової книжки працюють
близько 3 млн українців...

Без трудової книжки працюють близько 3 млн українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:14

Без трудової книжки працюють близько 3 млн українців...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Держстат.

Дивися повний текст Без трудової книжки працюють близько 3 млн українців (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:15

Правильно, щоб корова менше їла і давала більше молока, її треба менше годувати й більше доїти :)
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:29

Сделайте налог в 80-100% получите колосcальное наполнение бюджета, правда один раз... до второго никто не доживет. Бизнесс надо лелеять и растить годами, а не хапужничать.
gretzky_vic
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:17

Зачем работать легально, если пенсий в будущем всё равно не будет?
https://minfin.com.ua/2020/10/04/53467852/
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:45

Так ...если зарплаты в конвертах и вообще кеш это нормально...для вас а зачем платить налоги...и пенсии сюда сразу придать межнародные инвесторы...и ваши «бизнесы»...вылетят в трубу...если вы не можете а вернее не хочете реально чесно собирать налоги...то рано и позно за это прийдется ответить
vitaly888usa
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:45

Зато инспекция по труду существует годами, проверки проводит, видимо в чей-то карман собирает раз миллионы людей работают без оформления. И на эти бесполезные госструктуры на предлагают бюджетные деньги трать. Никаких налогов без реального сокращения госбездельников и дураков вроде гетманцевых.
salvydas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:46

  vitaly888usa написав:Так ...если зарплаты в конвертах и вообще кеш это нормально...для вас а зачем платить налоги...и пенсии сюда сразу придать межнародные инвесторы...и ваши «бизнесы»...вылетят в трубу...если вы не можете а вернее не хочете реально чесно собирать налоги...то рано и позно за это прийдется ответить

"Нологи" и так платятся всеми со всех покупок включая коммуналку (кроме некоторых мелких покупок на рынке или у частников).
Так что непонятно, зачем платить "на входе", если "на выходе" всё равно всех обилечивают, считай по второму кругу
Вкладчик1234
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