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ЄС виключив три країни з «чорного списку» офшорів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 жов, 2021 16:35
Пропонуємо до обговорення:
Рада Європи виключила Сейшели, Домініку і Ангілью зі списку країн, які не бажають співпрацювати з Європейським Союзом у сфері податкової звітності.
Дивися повний текст ЄС виключив три країни з «чорного списку» офшорів
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Додано: Сер 06 жов, 2021 16:35
Это исключили страны где у Зеленского активы ? :)
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