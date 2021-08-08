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10 європейських країн
запропонували вихід з енергокризи

10 європейських країн запропонували вихід з енергокризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:25

она «играет важнейшую роль в защите климата» - кармана, защите их кармана. На климат наплевать.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:27

  Ukrainian написав:
  livs375 написав:то верещали что атомная энергетика это зло

Хто верещав? В ФРГ АЄС закрили через про російське лобі з вигодою для Газпрому

Помните видео с Путиным? Где он говорил - Дровами что ли топить будете?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 09:44

Забыли только о тепловом эфекте от нагрева охлаждающей воды и воздуха
borzol
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:34

За примером далеко ходить не надо.

19 февраля 2001 года Правительство Литовской Республики, по требованию ЕС, утвердило программу остановки и дальнейшего вывода из эксплуатации первого блока Игналинской АЭС несмотря на то, что производство электроэнергии на этой станции было высокорентабельно: при себестоимости в 1.8 евроцента за кВт⋅ч государство продавало её потребителям за 10 евроцентов.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 13:22

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Дык они как раз в пользу РФ и голосуют!
Признают "зелёной" и сразу станет:
по 15евроцентов на исходящей.
Электроэнергия пойдёт с Белоруссии(РФ), ибо только она имеет переизбыток нацеленный на внешний рынок.
Так же и с остальными.
За кем стоит харьковский "Турбоатом"?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:07

  Ukrainian написав:Німцям потрібно провести референдум та відновити роботу усіх АЄС і не буде ніякої кризи


Германия - побежденная страна, никто им не даст
их и в списке-то нет,даже заикаться нельзя
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:08

Re: 10 європейських країн запропонували вихід з енергокризи

Они предложили признать атомную энергетику «зеленой» отраслью до конца 2021 года, поскольку она «играет важнейшую роль в защите климата».


люблю французов, очень умная нация
cohan
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  #<12
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