Finance.ua, як портал, який знає все про зарплати, дізнався, які зарплати отримують українці.
Дивися повний текст Скільки українців отримують понад 25 тисяч гривень зарплати.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 08:33
Скільки українців отримують понад 25 тисяч гривень зарплати
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Дивися повний текст Скільки українців отримують понад 25 тисяч гривень зарплати.
Додано: Пон 18 жов, 2021 08:33
Кто может поделится секретом, как за эти деньги люди снимают квартиру, платят за коммуналку, содержат машину, покупают новые телефоны, шмотки и еще мало того что на поесть, а на кабаки остается.
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