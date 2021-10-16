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Скільки українців отримують
понад 25 тисяч гривень зарплати

Скільки українців отримують понад 25 тисяч гривень зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:33

Скільки українців отримують понад 25 тисяч гривень зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua, як портал, який знає все про зарплати, дізнався, які зарплати отримують українці.

Дивися повний текст Скільки українців отримують понад 25 тисяч гривень зарплати.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:33

Кто может поделится секретом, как за эти деньги люди снимают квартиру, платят за коммуналку, содержат машину, покупают новые телефоны, шмотки и еще мало того что на поесть, а на кабаки остается.
ssnet
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