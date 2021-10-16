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Скільки українців отримують
понад 25 тисяч гривень зарплати

Скільки українців отримують понад 25 тисяч гривень зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:33

Скільки українців отримують понад 25 тисяч гривень зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua, як портал, який знає все про зарплати, дізнався, які зарплати отримують українці.

Дивися повний текст Скільки українців отримують понад 25 тисяч гривень зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:33

Кто может поделится секретом, как за эти деньги люди снимают квартиру, платят за коммуналку, содержат машину, покупают новые телефоны, шмотки и еще мало того что на поесть, а на кабаки остается.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:54

ssnet

Шутите?

Еда - 2-3 тыс.грн на человека
Коммуналка - 3-5 тыс.грн

С 25 тысяч останется 17 тыс.грн или 640 долларов в месяц на одежду, бензин, интернет и развлечения. Если не хватает, то пора прекращать сорить деньгами. У пенсионеров на всё бюджет 2 тыс.грн.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:02

  Цитрин написав:ssnet
Еда - 2-3 тыс.грн на человека

ну....я бы всё таки поднял до 5-6 включая бытовую химию и всякие бытовые мелочи, за 2-3 такая себе еда...
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 18 жов, 2021 09:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:04

Так це ж офіціні зарплати
pogorelets
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:45

25 - это, как я понимаю, до вычета налогов. То есть ещё 4875 грн на налоги с 25 тыс будет
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