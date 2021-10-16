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Скільки українців отримують понад 25 тисяч гривень зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 жов, 2021 13:25
Цитрин написав:ssnet
Шутите?
Еда - 2-3 тыс.грн на человека
3000/30=100 грн в день мяса и не нюхавши.
Через год к гастрологу
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p_a_l
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Додано: Пон 18 жов, 2021 13:32
"Згідно з даними Держстату" - це все, що треба знати про наведені цифри.
А вони дуже далекі від реальності. Як на мене, то найкращий показник - оборот тогово-сервісних мереж\АЗС\турфірм і т.п в розрізі регіонів та місто\село. Звісно, похибка буде, але загальна картина вималюється набагато більш релістична, ніж офіційні цифри.
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apyvovar
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Додано: Пон 18 жов, 2021 13:33
p_a_l написав: Цитрин написав:ssnet
Шутите?
Еда - 2-3 тыс.грн на человека
3000/30=100 грн в день мяса и не нюхавши.
Через год к гастрологу
та да, 2-3К, это если свое хозяйство есть. Но хозяйство тоже требует вложений
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sequence
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Додано: Пон 18 жов, 2021 13:58
legeyda_a_a написав:
Не понятно 7 млн. занятых? Остальные, даже не в серую, работают...
Остальные очень даже может официально, да только не в этой стране.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 14:12
Цитрин написав:
С 25 тысяч останется 17 тыс.грн или 640 долларов в месяц на одежду, бензин, интернет и развлечения. Если не хватает, то пора прекращать сорить деньгами. У пенсионеров на всё бюджет 2 тыс.грн.
Правильно, так их, растратчиков! И заголовок новости унылый. Вот у соседнего издания к статье с тем же содержанием куда более торжествующий: "Почти каждый десятый украинец получает более 25 тысяч гривен зарплаты".
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Додано: Пон 18 жов, 2021 14:32
apyvovar написав:
"Згідно з даними Держстату" - це все, що треба знати про наведені цифри.
А вони дуже далекі від реальності. Як на мене, то найкращий показник - оборот тогово-сервісних мереж\АЗС\турфірм і т.п в розрізі регіонів та місто\село. Звісно, похибка буде, але загальна картина вималюється набагато більш релістична, ніж офіційні цифри.
Якщо дістатися до калькулятора, можна зрозуміти, що статистика сфальсифікована. Середня зарплата 14345 ніяк не може бути отримана з даних, на яких вона начебто побудована.
Навіть якщо брати що в зазначених діапазонах верхню межу (тобто 7.000 замість "від 6 тис. до 7 тис. грн") показник 14345 грн вийде якщо 9.1% багатіїв отримують в середньому не "понад 25 тис. грн", а "понад 45 тис. грн"
А якщо взяти середні показники в діапазонах (тобто 6.500 для "від 6 тис. до 7 тис. грн"), то для багатіїв треба малювати середню "понад 55 тис. грн"
Тож або середня зарплатня МінГовСтатом сфальсифікована повністю, або вона намальована за рахунок дрібного відсотка загадкових мільйонерів (в яких мама любить скорость та є офшори-95)
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akido
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