Скільки українців отримують понад 25 тисяч гривень зарплати

3000/30=100 грн в день мяса и не нюхавши.
Через год к гастрологу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 13:25
Додано: Пон 18 жов, 2021 13:32
"Згідно з даними Держстату" - це все, що треба знати про наведені цифри.
А вони дуже далекі від реальності. Як на мене, то найкращий показник - оборот тогово-сервісних мереж\АЗС\турфірм і т.п в розрізі регіонів та місто\село. Звісно, похибка буде, але загальна картина вималюється набагато більш релістична, ніж офіційні цифри.
Додано: Пон 18 жов, 2021 13:33
Додано: Пон 18 жов, 2021 13:58
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:12
Правильно, так их, растратчиков! И заголовок новости унылый. Вот у соседнего издания к статье с тем же содержанием куда более торжествующий: "Почти каждый десятый украинец получает более 25 тысяч гривен зарплаты".
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:32
Якщо дістатися до калькулятора, можна зрозуміти, що статистика сфальсифікована. Середня зарплата 14345 ніяк не може бути отримана з даних, на яких вона начебто побудована.
Навіть якщо брати що в зазначених діапазонах верхню межу (тобто 7.000 замість "від 6 тис. до 7 тис. грн") показник 14345 грн вийде якщо 9.1% багатіїв отримують в середньому не "понад 25 тис. грн", а "понад 45 тис. грн"
А якщо взяти середні показники в діапазонах (тобто 6.500 для "від 6 тис. до 7 тис. грн"), то для багатіїв треба малювати середню "понад 55 тис. грн"
Тож або середня зарплатня МінГовСтатом сфальсифікована повністю, або вона намальована за рахунок дрібного відсотка загадкових мільйонерів (в яких мама любить скорость та є офшори-95)
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