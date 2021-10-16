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Скільки українців отримують
понад 25 тисяч гривень зарплати

Скільки українців отримують понад 25 тисяч гривень зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:54

  sequence написав:та да, 2-3К, это если свое хозяйство есть. Но хозяйство тоже требует вложений


какое хозяйство в квартире городского "муравейника"?

На одного человека у меня именно столько и уходит, 2 тыс - каши, картошка, овощи, яйца, раз в неделю курицу на бульон. 3 тыс - с мясом.

Но бизнес-ланчи стоимостью более ЗП/1000 себе не позволяю. На бизнес-ланчах можно и по 10 тыс. баксов в день просирать, так никакой зарплаты не хватит.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:59

  Цитрин написав:
  sequence написав:та да, 2-3К, это если свое хозяйство есть. Но хозяйство тоже требует вложений


какое хозяйство в квартире городского "муравейника"?

На одного человека у меня именно столько и уходит, 2 тыс - каши, картошка, овощи, яйца, раз в неделю курицу на бульон. 3 тыс - с мясом.

Но бизнес-ланчи стоимостью более ЗП/1000 себе не позволяю. На бизнес-ланчах можно и по 10 тыс. баксов в день просирать, так никакой зарплаты не хватит.

Так и запишем, бизнес-ланч за 150 грн - это для людей с ЗП от 150 000 грн. :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:06

  ssnet написав:Ага... куры в пентхаусе :mrgreen:


Квартира советских времен в многоэтажке спального района кушает 3 тыс.грн на центральное отопление (от которого невозможно отказаться или прикрутить) и 1-2 тыс.грн на электричество, воду и квартплату. Явно не пентхаус и кур в ней держать негде.

Если хотите кур держать, то для этого нужен частный дом или ферма где-то за городом. Иначе весь профит кур усрете на оплату центрального отопления, как уже упоминал Faceless выше.

  Faceless написав:Так и запишем, бизнес-ланч за 150 грн - это для людей с ЗП от 150 000 грн. :mrgreen:


получается, что так. Возможно 150 тыс - это уже перебор, но где-то от 50 тыс.грн уже можно выкидывать 150 грн в день на ланчи. В этом вопросе каждый сам решает сколько денег просрать, а сколько потратить на чтото другое.

Никто не заставляет отказываться от бизнес-ланчей при зарплате 25 тыс. Но это уже сиюминутная прихоть, а не насущная необходимость.

Считаю, что нужно приучать себя вести аскетичный образ жизни и не вестись на сиюминутные позывы попить кофе за 70 грн или купить 14-ый айфон в кредит.

  akido написав:Якщо дістатися до калькулятора, можна зрозуміти, що статистика сфальсифікована. Середня зарплата 14345 ніяк не може бути отримана з даних, на яких вона начебто побудована.

Навіть якщо брати що в зазначених діапазонах верхню межу (тобто 7.000 замість "від 6 тис. до 7 тис. грн") показник 14345 грн вийде якщо 9.1% багатіїв отримують в середньому не "понад 25 тис. грн", а "понад 45 тис. грн"


Тоесть Вы считаете что среди 10% зарабатывающих более 25 тыс никто не может более 45 тыс зарабатывать и на этом основании делаете вывод что статистика сфальсифицирована?

Те-же чиновники, прокуроры, судьи и прочие бюджетники имеют зарплаты более 100 тыс. Например глава Укрпошты имеет 836 тыс.грн только зарплаты, не считая премии и прочие бонусы.

А есть еще много людей, которые не кормятся из бюджета, а честно своим трудом зарабатывают больше 45 тыс. Но опять-же нужно помнить, что большая зарплата требует много усилий и времени. Стоит ли выжимать себя до последней капли ради того чтобы каждый год менять айфон на новый и пить кофе в модной забегаловке - каждый решает сам.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 08:18

Re: Скільки українців отримують понад 25 тисяч гривень зарпл

до мінімальної 6 тис. грн отримали 16,3% працівників;
від 6 тис. до 7 тис. грн – 17,1%;

Сюди, я так пойняв, входять солідний %% "чисто офіційних мінімальщиків" :D :)
chipmunk
 
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