В Україні вакциновані від коронавируса можуть згенерувати в додатку "Дія" цифрові СOVID-сертифікати.
Дивися повний текст СOVID-сертифікати в «Дія»: які проблеми можуть виникнути при отриманні, і як їх вирішити.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 08:50
СOVID-сертифікати в «Дія»: які проблеми можуть виникнути...
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Дивися повний текст СOVID-сертифікати в «Дія»: які проблеми можуть виникнути при отриманні, і як їх вирішити.
Додано: Пон 18 жов, 2021 08:50
У меня проблема: Фамилия латиницей не совпадает с фамилией в загран паспорте. Суппорт за 3 недели ничего током не решил.
Додано: Пон 18 жов, 2021 09:17
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