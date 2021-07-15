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СOVID-сертифікати в «Дія»: які
проблеми можуть виникнути...

СOVID-сертифікати в «Дія»: які проблеми можуть виникнути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:50

СOVID-сертифікати в «Дія»: які проблеми можуть виникнути...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вакциновані від коронавируса можуть згенерувати в додатку "Дія" цифрові СOVID-сертифікати.

Дивися повний текст СOVID-сертифікати в «Дія»: які проблеми можуть виникнути при отриманні, і як їх вирішити.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:50

У меня проблема: Фамилия латиницей не совпадает с фамилией в загран паспорте. Суппорт за 3 недели ничего током не решил.
gretzky_vic
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:17

  gretzky_vic написав:У меня проблема: Фамилия латиницей не совпадает с фамилией в загран паспорте. Суппорт за 3 недели ничего током не решил.

Фамилия латиницей _где_ не совпадает с фамилией в загран паспорте? -- делайте, чтобы совпадала и не сношайте суппорту 3 недели мозги...
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