В Україні вакциновані від коронавируса можуть згенерувати в додатку "Дія" цифрові СOVID-сертифікати.
Дивися повний текст СOVID-сертифікати в «Дія»: які проблеми можуть виникнути при отриманні, і як їх вирішити.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 08:50
СOVID-сертифікати в «Дія»: які проблеми можуть виникнути...
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Дивися повний текст СOVID-сертифікати в «Дія»: які проблеми можуть виникнути при отриманні, і як їх вирішити.
Додано: Пон 18 жов, 2021 08:50
У меня проблема: Фамилия латиницей не совпадает с фамилией в загран паспорте. Суппорт за 3 недели ничего током не решил.
Додано: Пон 18 жов, 2021 09:17
Додано: Пон 18 жов, 2021 13:18
Есть такая фамилия как Лукьяненко. На правах, банковской карте и в загран паспорте по разному написано латиницей. Три разные версии.
Надо было сделать перевод в другую страну и что хочешь то и пиши. Ошибся и торба.
Додано: Пон 18 жов, 2021 18:18
_hunter, как сделать что бы совпадало ? Мне что, загранпаспорт менять, что бы как в Дии предлагает? А что если завтра новая дия с новыми правилами транслитерации выйдет ? Не сношайте нам мозг, если не разбираетесь.
Додано: Пон 18 жов, 2021 18:21
Правила транслитерации в стране одни, Рада в свое время утвердила закон с четкими правилами транслитерации. Это не правила Дии. Если текущий документ не совпадает с этим документом, значит, нужно менять этот документ, вот и все.
Можно тут проверить на корректность транслитерации:
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