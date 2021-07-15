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СOVID-сертифікати в «Дія»: які
проблеми можуть виникнути...

СOVID-сертифікати в «Дія»: які проблеми можуть виникнути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 07:59

  gretzky_vic написав:_hunter, как сделать что бы совпадало ? Мне что, загранпаспорт менять, что бы как в Дии предлагает? А что если завтра новая дия с новыми правилами транслитерации выйдет ? Не сношайте нам мозг, если не разбираетесь.

Я вам там вопрос задавал -- ответа что-то так и нет -- задам еще раз:
  _hunter написав:
  gretzky_vic написав:У меня проблема: Фамилия латиницей не совпадает с фамилией в загран паспорте. Суппорт за 3 недели ничего током не решил.

Фамилия латиницей _где_ не совпадает с фамилией в загран паспорте? -- делайте, чтобы совпадала и не сношайте суппорту 3 недели мозги...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 08:02

  galanta69 написав:Доброго ранку, в моїх батьків виникли проблеми з сертифікатом. Бо немає ЕЦП, хоча мають банківські картку. Що робити

Получать ЕЦП, естественно. Или вы на какие варианты расчитывали -- 500 раз присесть, 200 раз отжаться?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:34

  moveton написав:Загран же не вечный, а новый будет уже с Дией совпадать.
Ну а вопрос изначально о сертификате, он же то же не вечный и нужен здесь и сейчас, а не через 2-3 года, когда паспорт поменяется.
gretzky_vic
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:37

hendrix Вы абсолютно не правы, у семейного врача все правильно записано и зеленый сертификат правильный, а вот электронный генерируется по правилам транслитерации, которая менялась и не совпадает с моим паспортом. И возможности поменять на правильное ни у кого нет - цирк на дроті
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:42

  _hunter написав:Я вам там вопрос задавал -- ответа что-то так и нет -- задам еще раз:
Фамилия латиницей _где_ не совпадает с фамилией в загран паспорте? -- делайте, чтобы совпадала и не сношайте суппорту 3 недели мозги...

Да, фамилия в загранпаспорте и в сертификате генерированном Дией не совпадает в латинском варианте, менять паспорт и пару десятков переведенных и апостилированных документов я не буду. А менять фамилию в сертификате сама Дия не дает. Что делать, что бы мне не сношали мозги из-за 3х не правильных букв в фамилии?

Топик какой, "Які проблеми можуть виникнути" я привел свой пример - проблема серьезная и пока не решаемая !
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  #<12
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