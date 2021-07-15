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СOVID-сертифікати в «Дія»: які проблеми можуть виникнути...
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Додано: Вів 19 жов, 2021 07:59
gretzky_vic написав:
_hunter, как сделать что бы совпадало ? Мне что, загранпаспорт менять, что бы как в Дии предлагает? А что если завтра новая дия с новыми правилами транслитерации выйдет ? Не сношайте нам мозг, если не разбираетесь.
Я вам там вопрос задавал -- ответа что-то так и нет -- задам еще раз:
_hunter написав:
Фамилия латиницей _где_ не совпадает с фамилией в загран паспорте
gretzky_vic написав:
У меня проблема: Фамилия латиницей не совпадает с фамилией в загран паспорте
. Суппорт за 3 недели ничего током не решил.
? -- делайте, чтобы совпадала и не сношайте суппорту 3 недели мозги...
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Додано: Вів 19 жов, 2021 08:02
galanta69 написав:
Доброго ранку, в моїх батьків виникли проблеми з сертифікатом. Бо немає ЕЦП, хоча мають банківські картку. Що робити
Получать ЕЦП, естественно. Или вы на какие варианты расчитывали -- 500 раз присесть, 200 раз отжаться?..
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Додано: Вів 19 жов, 2021 11:34
moveton написав:
Загран же не вечный, а новый будет уже с Дией совпадать.
Ну а вопрос изначально о сертификате, он же то же не вечный и нужен здесь и сейчас, а не через 2-3 года, когда паспорт поменяется.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 11:37
hendrix Вы абсолютно не правы, у семейного врача все правильно записано и зеленый сертификат правильный, а вот электронный генерируется по правилам транслитерации, которая менялась и не совпадает с моим паспортом. И возможности поменять на правильное ни у кого нет - цирк на дроті
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Додано: Вів 19 жов, 2021 11:42
_hunter написав:
Я вам там вопрос задавал -- ответа что-то так и нет -- задам еще раз:Фамилия латиницей _где_ не совпадает с фамилией в загран паспорте
? -- делайте, чтобы совпадала и не сношайте суппорту 3 недели мозги...
Да, фамилия в загранпаспорте и в сертификате генерированном Дией не совпадает в латинском варианте, менять паспорт и пару десятков переведенных и апостилированных документов я не буду. А менять фамилию в сертификате сама Дия не дает. Что делать, что бы мне не сношали мозги из-за 3х не правильных букв в фамилии?
Топик какой, "Які проблеми можуть виникнути" я привел свой пример - проблема серьезная и пока не решаемая !
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Додано: Вів 19 жов, 2021 14:12
Тут одни спецы по Дии.
А подскажите, есть ли возможность отключить работу со своими документами в Дии (приложение, портал и пр.)? Т.е. заблокировать любые операции со своим паспортом в интернете? По аналогии блокировки работы платежных карт в интернете..
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Додано: Вів 19 жов, 2021 14:22
gretzky_vic написав: _hunter написав:
Я вам там вопрос задавал -- ответа что-то так и нет -- задам еще раз:Фамилия латиницей _где_ не совпадает с фамилией в загран паспорте
? -- делайте, чтобы совпадала и не сношайте суппорту 3 недели мозги...
Да, фамилия в загранпаспорте и в сертификате генерированном Дией не совпадает в латинском варианте, менять паспорт и пару десятков переведенных и апостилированных документов я не буду. А менять фамилию в сертификате сама Дия не дает. Что делать, что бы мне не сношали мозги из-за 3х не правильных букв в фамилии?
Топик какой, "Які проблеми можуть виникнути" я привел свой пример - проблема серьезная и пока не решаемая !
Идти к "семейнику" с текущей загранкой -- пусть поменяет фамилию на "правильный" вариант.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 14:35
_hunter
На вашу реплику я уже отвечал, почитайте внимательно. Транслитерация берется с миграционной службы, а не от семейника.
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