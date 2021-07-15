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СOVID-сертифікати в «Дія»: які проблеми можуть виникнути...
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Додано: Вів 19 жов, 2021 19:40
Faceless написав:
Не я и не дия решили, правила изменились, теперь этот вопрос законодательно урегулирован.
Паспорт кстати имеет срок действия 10 лет, правила транслитерации вроде бы приняли раньше 2010
Да, но первый паспорт я получал еще раньше и как я выше писал все документы сделаны по первому паспорту, в т.ч. и все новые паспорта и менять назад никто не будет несколько десятков документов только из-за того, что Дия или миграционная служба не могут подтянуть информацию с моего загранпаспорта. А Дии и ее создателям за это огромный минус, по сути ее цифровой сертификат с 3я ошибками мне ничем не поможет.
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gretzky_vic
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Додано: Вів 19 жов, 2021 19:47
Я вчера получил сертификат в Дія. Переходите в меню в раздел підпис Дія, там траханина.Потом переходите в послуги и выбираете Ковид сертификат , там его нужно заказать, вот для этого и нужен підпис Дія., подписуете и через 30 сек, Бинго. Не у всех получается, можега привита,но сертифіката нет, это уже до семейного,он либо исправит ошибки в базе(тогда все заново), но и может выдать бумажный сертификат ( на двух языках с qr кодом) нужен загран паспорт, чтоб он правильно данные ваши перенес. Всем удачи.
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adoljanskiy
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Додано: Вів 19 жов, 2021 19:53
gretzky_vic написав: Faceless написав:
Не я и не дия решили, правила изменились, теперь этот вопрос законодательно урегулирован.
Паспорт кстати имеет срок действия 10 лет, правила транслитерации вроде бы приняли раньше 2010
Да, но первый паспорт я получал еще раньше и как я выше писал все документы сделаны по первому паспорту, в т.ч. и все новые паспорта и менять назад никто не будет несколько десятков документов только из-за того, что Дия или миграционная служба не могут подтянуть информацию с моего загранпаспорта. А Дии и ее создателям за это огромный минус, по сути ее цифровой сертификат с 3я ошибками мне ничем не поможет.
Так в том и дело, ошибки - в старых документах, Дия тут ни при чём
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Faceless
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