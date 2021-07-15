СOVID-сертифікати в «Дія»: які проблеми можуть виникнути...

Додано: Сер 20 жов, 2021 13:23

Ну да, если Осел, а написано Баран, то таки Баран, а не ОселПаспорт он на то и паспорт, что как там написано так и правильно. А не так как кто-то где-то решил или закон принял. Если завтра новую транслитерацию приймут, то что всем сразу менять паспорта под новые ковид сертификаты ?А теперь подумайте глубже, если у вас, например, счет в банке за границей или недвига какая или еще документы, и вы с новым паспортом с новой фамилией и именем приезжаете (но новым правилам транслитерации), как вы будете доказывать, что вы это вы ?