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СOVID-сертифікати в «Дія»: які
проблеми можуть виникнути...

СOVID-сертифікати в «Дія»: які проблеми можуть виникнути...
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:40

  Faceless написав:Не я и не дия решили, правила изменились, теперь этот вопрос законодательно урегулирован.
Паспорт кстати имеет срок действия 10 лет, правила транслитерации вроде бы приняли раньше 2010 :mrgreen:

Да, но первый паспорт я получал еще раньше и как я выше писал все документы сделаны по первому паспорту, в т.ч. и все новые паспорта и менять назад никто не будет несколько десятков документов только из-за того, что Дия или миграционная служба не могут подтянуть информацию с моего загранпаспорта. А Дии и ее создателям за это огромный минус, по сути ее цифровой сертификат с 3я ошибками мне ничем не поможет.
gretzky_vic
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:47

Я вчера получил сертификат в Дія. Переходите в меню в раздел підпис Дія, там траханина.Потом переходите в послуги и выбираете Ковид сертификат , там его нужно заказать, вот для этого и нужен підпис Дія., подписуете и через 30 сек, Бинго. Не у всех получается, можега привита,но сертифіката нет, это уже до семейного,он либо исправит ошибки в базе(тогда все заново), но и может выдать бумажный сертификат ( на двух языках с qr кодом) нужен загран паспорт, чтоб он правильно данные ваши перенес. Всем удачи.
adoljanskiy
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:53

Re: СOVID-сертифікати в «Дія»: які проблеми можуть виникнути

gretzky_vic написав:
  Faceless написав:Не я и не дия решили, правила изменились, теперь этот вопрос законодательно урегулирован.
Паспорт кстати имеет срок действия 10 лет, правила транслитерации вроде бы приняли раньше 2010 :mrgreen:

Да, но первый паспорт я получал еще раньше и как я выше писал все документы сделаны по первому паспорту, в т.ч. и все новые паспорта и менять назад никто не будет несколько десятков документов только из-за того, что Дия или миграционная служба не могут подтянуть информацию с моего загранпаспорта. А Дии и ее создателям за это огромный минус, по сути ее цифровой сертификат с 3я ошибками мне ничем не поможет.

Так в том и дело, ошибки - в старых документах, Дия тут ни при чём
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:42

А через який час після другої вакцинації буде доступним сертифікат?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:23

Faceless
Ну да, если Осел, а написано Баран, то таки Баран, а не Осел :D
Паспорт он на то и паспорт, что как там написано так и правильно. А не так как кто-то где-то решил или закон принял. Если завтра новую транслитерацию приймут, то что всем сразу менять паспорта под новые ковид сертификаты ?

А теперь подумайте глубже, если у вас, например, счет в банке за границей или недвига какая или еще документы, и вы с новым паспортом с новой фамилией и именем приезжаете (но новым правилам транслитерации), как вы будете доказывать, что вы это вы ?
gretzky_vic
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:38

  gretzky_vic написав:Faceless
Ну да, если Осел, а написано Баран, то таки Баран, а не Осел :D
Паспорт он на то и паспорт, что как там написано так и правильно. А не так как кто-то где-то решил или закон принял. Если завтра новую транслитерацию приймут, то что всем сразу менять паспорта под новые ковид сертификаты ?

А теперь подумайте глубже, если у вас, например, счет в банке за границей или недвига какая или еще документы, и вы с новым паспортом с новой фамилией и именем приезжаете (но новым правилам транслитерации), как вы будете доказывать, что вы это вы ?

Ну вот как примут -- так и приходите жаловаться -- ее когда в последний раз меняли? -- уже упомянутые 10 лет назад?..

Я вам еще более страшную страшилку сейчас придумаю: а вот примут завтра постанову "выдавать новые паспорта _только_ по правилам транслитирации" -- как доказывать собираетесь? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 20:54

Re: СOVID-сертифікати в «Дія»: які проблеми можуть виникнути

gretzky_vic написав:Faceless
Ну да, если Осел, а написано Баран, то таки Баран, а не Осел :D
Паспорт он на то и паспорт, что как там написано так и правильно. А не так как кто-то где-то решил или закон принял. Если завтра новую транслитерацию приймут, то что всем сразу менять паспорта под новые ковид сертификаты ?

А теперь подумайте глубже, если у вас, например, счет в банке за границей или недвига какая или еще документы, и вы с новым паспортом с новой фамилией и именем приезжаете (но новым правилам транслитерации), как вы будете доказывать, что вы это вы ?
Правильно написано во внутреннем паспорте, а транслитерация это всего лишь транслитерация. Доказать все можно, хотя может и не так просто.
Если поменялись правила транслитерации, по сути это значит, что старые документы стали некорректными, а данные в учётных системах, в том числе в банках, должны быть обновлены. Так же как и в случае смены имени или фамилии
Faceless
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