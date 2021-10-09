Нав’язування банком послуг та продуктів є порушенням чинного законодавства.
Дивися повний текст Чи має право банк до зарплатної картки нав'язувати ще й кредитну.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:18
Чи має право банк до зарплатної картки нав'язувати ще й...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи має право банк до зарплатної картки нав'язувати ще й кредитну.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:18
Столько текста, а ответа по теме так и нет. Если карта, если ей не пользоваться, бесплатная, то с точки зрения здравого смысла - это как раз предложение услуг, а не приобретение. А что такое оно по закону яснее не стало. Зато две трети статьи о получении выплат от ФГФЛ, которые вообще к теме не относятся. Прям, как в анекдоте, где студент только про блох знал.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:09
Может это имелось в виду за Приват?
Где ты получаешь Карту для выплат (зарплатная) и тебе Универсальную навязывают.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:13
Додано: Суб 23 жов, 2021 09:06
moveton А те що карту треба осблуговувати, комісії платити і т.д., це Ви не враховуте?
Приват Універсальна колись була 20 грн місяць. В Альфабанку теж десь стільки ж, і це при тому, що там комісії за усе. Від перевірки рахунку чи зняття коштів до виписки для податкової декларації.
Чи банки вам картку навязують просто бо душі добрій?
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:40
Я же сказал "Если карта, если ей не пользоваться, бесплатная". Если нужно платить за какое-то обслуживание, то она уж не бесплатная, поэтому да, не учитываю.
Чушь полная. Универсальная бесплатна от рождения. Была такой даже тогда, когда для её оформления справку о доходах просили. Иначе у меня б тогда даже мысли не возникло её пробовать оформить
У Альфы, AFAIK, кредитки все бесплатны (пакетная дебетовка имеет абонку, но то другая история). Есть момент, что Альфа на большинство (на Хамелеоне уже нет) кредиток сразу подвязывает ещё и страховку и, если её не отключить, то будет капать оплата страховки, но это уже не за карту. В любом случае, не слыхал, чтобы Альфа кредитки выдавала принудительно.
Вот понятия не имею зачем. Может у них KPI какое-то по количеству выпущенных карт. Может и по доброте, это бывает. Кто-то бесплатную рекламу в почтовый ящик суёт по доброте, а кто-то бесплатные карты всучивает.
Додано: Суб 23 жов, 2021 14:08
Re: Чи має право банк до зарплатної картки нав'язувати ще й.
Да примат этим грешит... персонал нагло врет в глаза типа.. "без оформления Универсальной одну карту для выплат программа не пропускает"... после кипиша, ругани и звонков программа кончено вдруг НЕОЖИДАННО начинает ... "пропускать"... но сам факт умышленного предоставления ЛЖИВОЙ информации сотрудниками банка своим клиентам напрягает..
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