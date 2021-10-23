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Які документи будуть перевіряти в Україні під час карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 жов, 2021 09:07
Sovenok написав:
Не можу зрозуміти: зупинили мене, запитали довідку про вакцинацію, я відповів, що в мене такої немає.
І що дальше????
Заклеивание скотчем рта чтобы бацыллы не распространял. Наручники и в участок на принудительную вакцинацию.
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