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Які документи будуть перевіряти
в Україні під час карантину

Які документи будуть перевіряти в Україні під час карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:07

  Sovenok написав:Не можу зрозуміти: зупинили мене, запитали довідку про вакцинацію, я відповів, що в мене такої немає.
І що дальше????


Заклеивание скотчем рта чтобы бацыллы не распространял. Наручники и в участок на принудительную вакцинацию. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:00

А можна пояснити, яким чином паспорт підтверджує "дотримання карантинних обмежень"?
Більше схоже на введення режиму а-ля Москва - без паспорту на вулицю зась. Тепер ще довідку про вакцинацію потрібно.
Здобули, мля. Дякуємо зеленій швалі.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:25

Имею полное конституционное право не распространяться о состоянии своего здоровья)
ankaelka27
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:30

Это запугивание. Дабы шли колоться. Уже писал, что такая миссия в нашей стране невыполнима. Не поднимайте планку паники.
3x2x3x2
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