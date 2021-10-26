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Облгази пропонують збільшити тарифи на розподіл газу в 4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 жов, 2021 22:36
Супер.
Хочу в Умань. :)
Там вже однозначно ясно, що газ (8+9=17₴ == 1.89₴/кВт*год) треба відрізати -- електрика (1.68₴/кВт*год) дешевша.
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Bobua
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Додано: Сер 27 жов, 2021 07:54
щось не розумію - при чому тут вартість газу по вартості його розподілу? витрати газорозподільчої компанії не зміняться від того що сам газ дорожчає. Чому вона повинна змінювати тариф на свої послуги
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zega
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:03
Чиновники это раковая опухоль ... деньги чиновников -народу !
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vitalijinvestor
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Додано: Сер 27 жов, 2021 15:42
zega
Мабуть, купують газ для покриття втрат.
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Bobua
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Додано: Чет 28 жов, 2021 08:16
они обнаглели в край берега совсем попутали уроды
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olenikanatolij
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Додано: Чет 28 жов, 2021 10:49
sena_2008atp написав:
Это уже игра с огнём.
утруться и все.. потом еще 10 раз можно поднять..
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Джон
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Додано: Чет 28 жов, 2021 10:51
Bobua написав:
треба відрізати -- електрика (1.68₴/кВт*год) дешевша.
ничего скоро как с ЦО будет, примут закон который запрещает отключаться от газовой трубы.. и качай не качай газ через нее а бабло за ее содержание платить придется..
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Джон
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