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Водіїв пропонують позбавляти
водійського посвідчення за...

Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 21:02

За превышение лишать на год, за вождение под шофе в тюрьму на пол года.
И на дорогах будет тишь да гладь.

Депутатов совершивших ДТП с увечиями/погибелью рубать руки/ноги на месте, и выкалывть оба глаза!
Предлагаю петицию!
straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 21:05

EKO
Приподнятые переходы плавнее бьют по ходовой части, чем лежачие полицейские, и их можно преодолевать на более высокой скорости. Хотя, всё равно скорость приходится снижать до 40.
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 21:47

І перевищення швидкості встановлювати отими москальськими візірями, на відео яких навіть заправки рухались з недозволеною швидкістю. Тоді у місті взагалі лише "слуги" на авто їздити будуть.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 21:54

  _hunter написав:
  0mage0 написав:Головне це невідворотність покарання. Хоч розстріл зробіть за перевищення швидкості, прокурори, судді, депутати й подібна шушваль ганятимуть і далі, бо ж хто їх оштрафує? Поліціянти бояться їх чіпати, бо потім суддя-друг оштрафованого ухвалить рішення, що це поліціянт неправильно подивився на прокурора/суддю/депутата, заслуженого юриста України й взагалі майже святого.

Да и леший с ними: в Харькове в 17-м -- 6 человек далеко не "прокурори, судді, депутати" на тротуаре смели.
В прошлом месяце в Киеве _девять машин_ тоже далеко не "подібна шушваль" столкнула.
Основную массу ДТП вполне обычные "рагули" устраивают.


ну раз згадали харків 17го - і що, хтось відповів за те все? :D стверджувати що там був пересічний рагуль вася теж не можна. і яким чином тим (і їм подібним) (ч)удакам завадить обмеження швидкості і цей закон, шо 50 шо 60, ви хоч 30 зробіть, вони ж то всеодно сильно поза 100 їхали. і як там зайцева, сидить? :) а інший учасник дтп? а судмед, що проводила перевірку на стан алко/нарко в тому випадку, вже з еміграції повернулася? злі язики стверджують, вона не с порожніми кишенями туди подавалася. так що не все так однозначно :wink:
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 22:09

  N0mad написав:Лучше бы побольше лежачих полицейских ставили, чтобы гонщики сразу улетали.

Этот дебилизм вообще надо запретить.
Киев мировой лидер по этому маразму.
unicdima
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