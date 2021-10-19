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Через тиждень WhatsApp припинить працювати на низці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 жов, 2021 23:49
Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з першого листопада 2021 року, месенджер WhatsApp припинить підтримку смартфонів на базі Android 4.0.1 та старті. Про це повідомляється на офіційному сайті.
Дивися повний текст Через тиждень WhatsApp припинить працювати на низці смартфонів
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R2
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Додано: Вів 26 жов, 2021 23:49
"Android 4.0.1" - понимаю. А что за загадочный "старт" на котором тоже прекращается поддержка? ;)
И не ясна судьба моего любимого Lenovo P780 с Android 4.0.4. Он же ж новее 4.0.1, на нём всё продолжит работать?
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moveton
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:14
moveton написав:
А что за загадочный "старт" на котором
Полагаю, имелось ввиду "и старше".
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Amid
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Ірина_, Модератор
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Bobua