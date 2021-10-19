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Через тиждень WhatsApp
припинить працювати на низці...

Через тиждень WhatsApp припинить працювати на низці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 23:49

Через тиждень WhatsApp припинить працювати на низці...

Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з першого листопада 2021 року, месенджер WhatsApp припинить підтримку смартфонів на базі Android 4.0.1 та старті. Про це повідомляється на офіційному сайті.

Дивися повний текст Через тиждень WhatsApp припинить працювати на низці смартфонів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 23:49

"Android 4.0.1" - понимаю. А что за загадочный "старт" на котором тоже прекращается поддержка? ;)
И не ясна судьба моего любимого Lenovo P780 с Android 4.0.4. Он же ж новее 4.0.1, на нём всё продолжит работать?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:14

Re: Через тиждень WhatsApp припинить працювати на низці...

  moveton написав:А что за загадочный "старт" на котором


Полагаю, имелось ввиду "и старше".
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:50

Робочі версії Андроіда - із 8ої версії

https://uk.wikipedia.org/wiki/Android
greenozon
 
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