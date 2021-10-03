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В СБУ переконують, що з початку пандемії запобігли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 жов, 2021 16:59
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки з початку пандемії коронавірусу запобігла розкраданню майже одного мільярда гривень коштів з Фонду боротьби з COVID-19. Спецслужбовці запевняють, що переважно працюють на випередження — ще на етапі «злочинних намірів», не допускаючи розкрадання грошей.
Дивися повний текст В СБУ переконують, що з початку пандемії запобігли розкраданню мільярда гривень з «антиковідного» фонду
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Додано: Сер 27 жов, 2021 16:59
К сожалению СБУ может только уверять, как только происходит
громкое, резонансное и главное не выдуманное преступление то все их результаты видит вся страна..
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