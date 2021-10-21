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Більшість українців бояться
підвищення тарифів у зимовий...

Більшість українців бояться підвищення тарифів у зимовий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:22

Більшість українців бояться підвищення тарифів у зимовий...

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні кожного року в Україні розпочинається так званий осінньо-зимовий опалювальний сезон.

Дивися повний текст Більшість українців бояться підвищення тарифів у зимовий час (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:22

Судя по тому, что про коммуналку после первого абзаца ни слова, повышение тарифов на неё не беспокоит никого. Только зачем об этом так окольно и многословно? ;)
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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