Через портал державних послуг та додаток "Дія" можна буде оформити пенсії та субсидії.
Дивися повний текст Субсидії та пенсії можна буде оформити через «Дію»: коли запрацюють послуги.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:30
Субсидії та пенсії можна буде оформити через «Дію»: коли...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Субсидії та пенсії можна буде оформити через «Дію»: коли запрацюють послуги.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:30
А через портал ПФУ разве нельзя оформить пенсию? Так уже многие всё прописали и залили. Зачем хлеб отбирать у ПФУшников?
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