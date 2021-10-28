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Субсидії та пенсії можна буде
оформити через «Дію»: коли...

Субсидії та пенсії можна буде оформити через «Дію»: коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:30

Субсидії та пенсії можна буде оформити через «Дію»: коли...

Пропонуємо до обговорення:
Через портал державних послуг та додаток "Дія" можна буде оформити пенсії та субсидії.

Дивися повний текст Субсидії та пенсії можна буде оформити через «Дію»: коли запрацюють послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:30

А через портал ПФУ разве нельзя оформить пенсию? Так уже многие всё прописали и залили. Зачем хлеб отбирать у ПФУшников?
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