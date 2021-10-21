Сертифікат про вакцинацію можна отримати в застосунку “Дія” без підтвердження через Photo ID.
Дивися повний текст COVID-сертифікат в «Дії» можна отримати без підтвердження фото.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 11:51
COVID-сертифікат в «Дії» можна отримати без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст COVID-сертифікат в «Дії» можна отримати без підтвердження фото.
Додано: Пон 01 лис, 2021 11:52
Ну вот и молодчинки, поприкалывались и хватит, иначе посварачивали бы шейные отделы позвоночника полуслепым пенсионерам)))
Додано: Пон 01 лис, 2021 12:23
Не минуло і півроку. А відразу так зробити що заважало? Навіщо було це зайве підтвердження? Якщо людина зайшла в "Дію", то вона вже підтвердила свою особу, я так вважаю.
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