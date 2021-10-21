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COVID-сертифікат в «Дії»
можна отримати без...

COVID-сертифікат в «Дії» можна отримати без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:51

COVID-сертифікат в «Дії» можна отримати без...

Пропонуємо до обговорення:
Сертифікат про вакцинацію можна отримати в застосунку “Дія” без підтвердження через Photo ID.

Дивися повний текст COVID-сертифікат в «Дії» можна отримати без підтвердження фото.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:52

Ну вот и молодчинки, поприкалывались и хватит, иначе посварачивали бы шейные отделы позвоночника полуслепым пенсионерам)))
rapyd777
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:23

Не минуло і півроку. А відразу так зробити що заважало? Навіщо було це зайве підтвердження? Якщо людина зайшла в "Дію", то вона вже підтвердила свою особу, я так вважаю.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:12

А без этого гребаного цифрового паспорта так и нельзя сертификат получить ? Накой эта хрень ?
В общем оказалось что дия на компьютере и дия в телефоне живут каждая своей жизнью. Через компьютер получилось получить, в телефоне продолжает требовать цифровой паспорт. Дию обновил только что.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:07

  Igorten написав:А без этого гребаного цифрового паспорта так и нельзя сертификат получить ? Накой эта хрень ?
В общем оказалось что дия на компьютере и дия в телефоне живут каждая своей жизнью. Через компьютер получилось получить, в телефоне продолжает требовать цифровой паспорт. Дию обновил только что.

Почему сразу "нельзя"? -- идем в поликлинику и получаем...

Т.е. одного оказалось мало? -- они, вроде, одинаковые...
_hunter
 
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