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У «Дії» стався масштабний збій,
у багатьох користувачів...

У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:33

У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ТСН.

Дивися повний текст У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів зникли документи.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:33

нічого не зникло, все стабільно працює
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:34

Re: У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів.

У мене усе на паперових носіях. Усе на місці.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 15:31

Зачем нужно такое дырявое барахло?Это же опасно в конце концов.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:06

Очень смешно, когда приложение, которое по идее должно быть рассчитано на использование всеми гражданами Украины, тормозит даже в случае использования гражданами одной области :-) Вывод один - неэффективное использование государственных денежных средств, двоешники!!!
petrenko_olvas
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:14

А кто ответит мне,за то что меня сняли с поезда
shatskiy65
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:27

Усе на місці та працює!
espanol
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:49

Re: У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів.

Приложение ДІЯ нужно переименовать в ДЕЛО№ и параллельно создать приложение НКВД.
p_a_l
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