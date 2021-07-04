Про це повідомляє ТСН.
Дивися повний текст У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів зникли документи.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:33
У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів зникли документи.
Додано: Сер 03 лис, 2021 12:34
Re: У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів.
У мене усе на паперових носіях. Усе на місці.
Додано: Сер 03 лис, 2021 16:06
Очень смешно, когда приложение, которое по идее должно быть рассчитано на использование всеми гражданами Украины, тормозит даже в случае использования гражданами одной области :-) Вывод один - неэффективное использование государственных денежных средств, двоешники!!!
Додано: Сер 03 лис, 2021 16:49
Re: У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів.
Приложение ДІЯ нужно переименовать в ДЕЛО№ и параллельно создать приложение НКВД.
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