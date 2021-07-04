Про це повідомляє ТСН.
Дивися повний текст У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів зникли документи.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:33
У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів зникли документи.
Додано: Сер 03 лис, 2021 12:34
Re: У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів.
У мене усе на паперових носіях. Усе на місці.
Додано: Сер 03 лис, 2021 16:06
Очень смешно, когда приложение, которое по идее должно быть рассчитано на использование всеми гражданами Украины, тормозит даже в случае использования гражданами одной области :-) Вывод один - неэффективное использование государственных денежных средств, двоешники!!!
Додано: Сер 03 лис, 2021 21:35
Re: У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів.
Почему один ? У меня несколько выводов:
1) некоторые люди не умеют внимательно читать и воспринимать информацию. Например, им пишут "В связи с ухудшением „ковидной“ ситуации и переходом многих областей Украины в „красную“ зону увеличилась нагрузка на реестры", а они воспринимают - "одной области".
2) некоторым людям говорят - ДІЯ сама не хранит информацию, каждый запрос в приложении уходит к отдельному государственному реестру. Например, вы хотите открыть свои права (ВУ) - ушёл запрос в МВД, хотите открыть карточку платныка - ушёл запрос в ПДА, сертификат - ушёл запрос в МОЗ и т.д., а эти некоторые люди продолжают воспринимать ДІЮ как "программа сама в себе"
3) некоторые люди,похоже, в своей жизни не построили ни одного инженерного проекта и не понимают разницу между нормальной нагрузкой и пиковой. Например, когда на дорогу, рассчитанную на 10000 авто в сутки, выедет 20000 и появится пробка, то они скажут - вот дорожники тупорылые, они "неэффективно использовали" средства.
Странные эти "некоторые" люди. Слава Богу, что нормальных больше.
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