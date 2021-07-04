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У «Дії» стався масштабний збій,
у багатьох користувачів...

У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:33

У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ТСН.

Дивися повний текст У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів зникли документи.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:33

нічого не зникло, все стабільно працює
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:34

Re: У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів.

У мене усе на паперових носіях. Усе на місці.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 15:31

Зачем нужно такое дырявое барахло?Это же опасно в конце концов.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:06

Очень смешно, когда приложение, которое по идее должно быть рассчитано на использование всеми гражданами Украины, тормозит даже в случае использования гражданами одной области :-) Вывод один - неэффективное использование государственных денежных средств, двоешники!!!
petrenko_olvas
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:14

А кто ответит мне,за то что меня сняли с поезда
shatskiy65
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:27

Усе на місці та працює!
espanol
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 21:35

Re: У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів.

  petrenko_olvas написав:Вывод один - неэффективное использование государственных денежных средств, двоешники!!!

Почему один ? У меня несколько выводов:
1) некоторые люди не умеют внимательно читать и воспринимать информацию. Например, им пишут "В связи с ухудшением „ковидной“ ситуации и переходом многих областей Украины в „красную“ зону увеличилась нагрузка на реестры", а они воспринимают - "одной области".
2) некоторым людям говорят - ДІЯ сама не хранит информацию, каждый запрос в приложении уходит к отдельному государственному реестру. Например, вы хотите открыть свои права (ВУ) - ушёл запрос в МВД, хотите открыть карточку платныка - ушёл запрос в ПДА, сертификат - ушёл запрос в МОЗ и т.д., а эти некоторые люди продолжают воспринимать ДІЮ как "программа сама в себе"
3) некоторые люди,похоже, в своей жизни не построили ни одного инженерного проекта и не понимают разницу между нормальной нагрузкой и пиковой. Например, когда на дорогу, рассчитанную на 10000 авто в сутки, выедет 20000 и появится пробка, то они скажут - вот дорожники тупорылые, они "неэффективно использовали" средства.
Странные эти "некоторые" люди. Слава Богу, что нормальных больше.
LutsMan
 
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