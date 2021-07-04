У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів...

Додано: Сер 03 лис, 2021 21:35

petrenko_olvas написав: Вывод один - неэффективное использование государственных денежных средств, двоешники!!! Вывод один - неэффективное использование государственных денежных средств, двоешники!!!

Почему один ? У меня несколько выводов:1) некоторые люди не умеют внимательно читать и воспринимать информацию. Например, им пишут "В связи с ухудшением „ковидной“ ситуации и переходомУкраины в „красную“ зону увеличилась нагрузка на реестры", а они воспринимают -2) некоторым людям говорят - ДІЯ сама, каждый запрос в приложении уходит к отдельному государственному реестру. Например, вы хотите открыть свои права (ВУ) - ушёл запрос в МВД, хотите открыть карточку платныка - ушёл запрос в ПДА, сертификат - ушёл запрос в МОЗ и т.д., а эти некоторые люди продолжают воспринимать ДІЮ как "программа сама в себе"3) некоторые люди,похоже, в своей жизни не построили ни одного инженерного проекта и не понимают разницу между. Например, когда на дорогу, рассчитанную на 10000 авто в сутки, выедет 20000 и появится пробка, то они скажут - вот дорожники тупорылые, они "неэффективно использовали" средства.Странные эти "некоторые" люди. Слава Богу, что нормальных больше.