Міністерство економіки розіслало роз'яснення щодо порядку відсторонення роботодавцями невакцинованих співробітників.
Дивися повний текст У Мінекономіки роз'яснили роботодавцям, як відстороняти невакцинованих працівників.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лис, 2021 17:06
У Мінекономіки роз'яснили роботодавцям, як відстороняти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінекономіки роз'яснили роботодавцям, як відстороняти невакцинованих працівників.
Додано: Чет 04 лис, 2021 19:40
А ничего что это противоречит конституции, и куче законов?
Прививка как панацея?
Хватит одной дозы?
Кто компенсирует ущерб здоровью от побочек вакцинных?
Прививка не даст заболеть или не даст заразить?
Можно не носить маску?
Я вижу желание освоить бюджет, отчитаться наверх о проделаной работе и плевать на здоровье нации.
На примере стран с "отличной" медициной (Украина, Беларусь, Россия) видно что вакцина не особо помогает. Особенно на примере России. Рекорд на рекорде. Прям индийский сценарий.
|