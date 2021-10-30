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Деякі українці відсьогодні
можуть залишитися без роботи:...

Деякі українці відсьогодні можуть залишитися без роботи:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:16

Деякі українці відсьогодні можуть залишитися без роботи:...

Пропонуємо до обговорення:
Перелік професій, для яких щеплення від COVID-19 *є обов’язковим:*.

Дивися повний текст Деякі українці відсьогодні можуть залишитися без роботи: кого відсторонять.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:49

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Перелік професій, для яких щеплення від COVID-19 *є обов’язковим:*.

Дивися повний текст Деякі українці відсьогодні можуть залишитися без роботи: кого відсторонять.

Ну так уж и без работы... -- наших вильнолюдэй так просто не возьмеш -- напрягутся и таки сделают липовую справку :evil:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:54

Отстраняйте, расстреливайте, закапывайте. Это тренд 21-года. 37-й уже прошли.
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:28

Ну-ну...
peleha13
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 21:19

  _hunter написав:наших вильнолюдэй так просто не возьмеш -- напрягутся и таки сделают липовую справку :evil:


Это еще лучше. С настоящим сертификатом если заболеет - будет распространять инфекцию, заражая сотни новых людей (с уколом болезнь легче протекает). А с липовой сляжет с температурой 39 на пару недель и никого не заразит.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 09:47

  Цитрин написав:
  _hunter написав:наших вильнолюдэй так просто не возьмеш -- напрягутся и таки сделают липовую справку :evil:


Это еще лучше. С настоящим сертификатом если заболеет - будет распространять инфекцию, заражая сотни новых людей (с уколом болезнь легче протекает). А с липовой сляжет с температурой 39 на пару недель и никого не заразит.

Ха! -- наших вильнолюдэй какими-то жалкими 39 не возьмеш (особенно если факт заражения скрыть нужно) -- будут с видом ходячих (из одноименного сериала) на работу переться :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:14

А депутаты относятся к этой категории?
Слышал по телевизору на каком то ток шоу что среди депутатов рады только 15 процентов вакцинированных.
lysenkvja392
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