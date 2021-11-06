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Вугільні держпідприємства отримали сотні мільйонів збитків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лис, 2021 11:34
Пропонуємо до обговорення:
Найбільші державні вугільні підприємства, які підпорядковані Міністерству енергетики, синхронно відзвітували про чисті збитки на загальну суму понад 576 млн грн за півріччя 2021 року.
Дивися повний текст Вугільні держпідприємства отримали сотні мільйонів збитків
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Додано: Пон 08 лис, 2021 11:34
Оценка работы Шмыгаля .... и его кабинета.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 22:35
Черное золото - а они в убытках все. И так все госпредприятия плачут, а дети директоров в Лондоне и Париже учатся.
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777serg87
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Додано: Пон 08 лис, 2021 22:44
777serg87 написав:
Черное золото - а они в убытках все. И так все госпредприятия плачут, а дети директоров в Лондоне и Париже учатся.
Індія – країна контрастів, Україна країна парадоксів… та клоунів.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 09:01
Раз такое дело пошло, посоветуйте хороший фонарь с аккумулятором и фм радио.
Только не дешёвый, а что то покачественнее
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Додано: Вів 09 лис, 2021 09:54
777serg87 написав:Черное золото
- а они в убытках все. И так все госпредприятия плачут, а дети директоров в Лондоне и Париже учатся.
Так то про нефть
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Додано: Вів 09 лис, 2021 22:49
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