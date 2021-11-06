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Вугільні держпідприємства
отримали сотні мільйонів збитків

Вугільні держпідприємства отримали сотні мільйонів збитків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 11:34

Вугільні держпідприємства отримали сотні мільйонів збитків

Пропонуємо до обговорення:
Найбільші державні вугільні підприємства, які підпорядковані Міністерству енергетики, синхронно відзвітували про чисті збитки на загальну суму понад 576 млн грн за півріччя 2021 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 11:34

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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:35

Черное золото - а они в убытках все. И так все госпредприятия плачут, а дети директоров в Лондоне и Париже учатся.
777serg87
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:44

  777serg87 написав:Черное золото - а они в убытках все. И так все госпредприятия плачут, а дети директоров в Лондоне и Париже учатся.

Індія – країна контрастів, Україна країна парадоксів… та клоунів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 09:54

  777serg87 написав:Черное золото - а они в убытках все. И так все госпредприятия плачут, а дети директоров в Лондоне и Париже учатся.

Так то про нефть :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 22:49

_hunter
- Это круче.
https://interfax.com.ua/news/economic/778617.html
Kudrjavuy
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