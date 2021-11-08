Де в Києві терміново й недорого здати ПЛР-тест?

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Додано: Сер 10 лис, 2021 11:56
Правила подготовки к анализу наталкивают на мысль, что прополаскивание носоглотки дезинфицирующим раствором (например фурацилином) или даже просто водой после пребывания в общественном месте, удаляет свежепойманные вирусы и сокращает вероятность заболеть.
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:59
А правила дезинфекции поверхностей наталкивают на мысль, что принятие "во внутрь" достаточного количества медицинского спирта, удаляет вообще все вирусы и не то, что "сокращает вероятность заболеть", а еще и вылечить может
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