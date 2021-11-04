|
|
Міжбанк: чи буде обвал котирувань долара нижче 26...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 лис, 2021 12:06
Пропонуємо до обговорення:
Середа пройде на валютному ринку дуже активно і, за нашими прогнозами, обсяг операцій на міжбанку буде в межах від $155 млн до $240 млн при здійсненні до 520-680 угод.
Дивися повний текст Міжбанк: чи буде обвал котирувань долара нижче 26 гривень і чого чекати від євро
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96151
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 10 лис, 2021 12:06
"Межбанк: будет ли обвал котировок доллара ниже 26 гривен"
Будет снижение ниже 26.
Где точка равновесия - хз.
-
wild2006
-
-
- Повідомлень: 481
- З нами з: 05.01.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0
і 47 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор