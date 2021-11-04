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Міжбанк: чи буде обвал
котирувань долара нижче 26...

Міжбанк: чи буде обвал котирувань долара нижче 26...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:06

Міжбанк: чи буде обвал котирувань долара нижче 26...

Пропонуємо до обговорення:
Середа пройде на валютному ринку дуже активно і, за нашими прогнозами, обсяг операцій на міжбанку буде в межах від $155 млн до $240 млн при здійсненні до 520-680 угод.

Дивися повний текст Міжбанк: чи буде обвал котирувань долара нижче 26 гривень і чого чекати від євро.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:06

"Межбанк: будет ли обвал котировок доллара ниже 26 гривен"
Будет снижение ниже 26.
Где точка равновесия - хз.
wild2006
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